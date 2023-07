Solidarietà con le città alluvionate L’iniziativa passa per Orvieto

ORVIETO - Anche il Comune di Orvieto partecipa a “La Strada della Solidarietà“, l’iniziativa organizzata da “La Strada della ceramica in Umbria“ per raccogliere fondi da destinare a Faenza e ad altre città alluvionate dell’Emilia Romagna. Mercoledì 19 luglio, alle 20 in Piazza dei Consoli a Deruta, si terrà una cena di solidarietà alla quale seguirà un’asta di beneficenza di opere di pregio in ceramica donate dai maestri ceramisti del circuito de La Strada della Ceramica in Umbria di cui fanno parte Deruta, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide. Saranno presenti rappresentanti del Comune di Faenza e di Aicc, l’associazione i1taliana Città della Ceramica."La ceramica è l’arte di dare forma alla terra – commenta il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – e con questa iniziativa l’Umbria, terra solidale, vuole dare forma e sostanza all’amicizia che la lega a Faenza e soprattutto alla solidarietà alle popolazioni e alle tante attività colpite dall’alluvione dello scorso maggio".