Solidarietà all’Ucraina Grifo e Leone illuminati di giallo e blu

L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta pervenuta da "Radicali Italiani" di illuminare con i colori blu e giallo della bandiera ucraina un monumento cittadino, ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Così oggi sarà l’ultimo giorno dei tre previsti, nel quale il grifo e il leone, simboli della città, saranno illuminati di giallo e di blu, in onore dei colori della bandiera dell’Ucraina. Un appuntamento simbolico per una città che giovedì ha ospitato anche la partenza straordinaria della Marcia della Pace di notte.