Sogni di ’pazzo visionario’. Il libro di Franco Chianelli

CITTÀ DELLA PIEVE – Sarà Città della Pieve a fare da cornice alla presentazione del libro "Il coraggio di chi ha perso. La storia e i sogni di un pazzo visionario" scritto da Franco Chianelli, fondatore e presidente del Comitato per la Vita "Daniele Chianelli". Domani alle ore 18, nella Sala Grande di Palazzo Della Corgna, una storia lunga 33 anni che nasce da un immenso dolore, la perdita di un figlio, e diventa un grande messaggio di speranza per i malati oncoematologici e non solo. Un viaggio attraverso la memoria dell’autore che è inevitabilmente il racconto di una vita divisa in due: il prima e il dopo la scomparsa, a soli 10 anni, del piccolo Daniele, a causa della leucemia. Cadere nel baratro o rialzarsi. Sono queste le uniche opzioni in risposta a un evento così drammatico. Franco non si è solo rialzato, ha fatto di più: insieme a Luciana, sua moglie, ha deciso di trasformare il dolore in forza e metterla a disposizione in maniera tangibile a chi come loro vive la sfida della malattia. Dopo i saluti del sindaco, Fausto Risini, interverranno l’autore, Franco Chianelli, l’Arcivescovo emerito di Perugia – Città della Pieve, Gualtiero Bassetti, il professore emerito Massimo Martelli e il giornalista Gianfranco Ricci.