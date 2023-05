Sogepu, tutti contro tutti "No a strumentalizzazioni"

Si infiamma lo scontro politico sul caso-Sogepu, l’azienda al centro delle indagini della Guardia di Finanza legate al rapporto con Ecocave nel periodo precedente all’affidamento della gara per la gestione dei rifiuti nei 14 comuni dell’Ambito. A parlare è il sindaco Luca Secondi: "Le recenti dichiarazioni di esponenti politici che vogliono ricondurre in politica situazioni relative ad indagini, costituiscono un tentativo goffo e scomposto – dice Secondi – Gli aspetti politici riguardano il raggiungimento di obiettivi e li si devono fermare nelle loro attenzioni: obiettivi di risultato, del servizio, dei costi, dello sviluppo impiantistico e stabilità del servizio. Il regime di prorogatio, già avvenuto più volte per situazioni analoghe, è stato sempre collegato ed ufficialmente affrontato come un’esigenza per completare la fase amministrativa di avvio della nuova gara. Il servizio è partito il 1 gennaio 2023. Per altre considerazioni di cosidetti intrecci, come affermato da esponenti politici, se esistono, debbono essere palesate nelle sedi preposte, visto che gli organi di controllo interni non hanno mai indicato situazioni anomale al Comune, socio di maggioranza. Pertanto si procede con il già programmato rinnovo delle cariche senza cadere in strumentalizzazioni. L’azione del comune è quella di sostenere Sogepu a continuare ad essere una realtà protagonista nell’interesse dei lavoratori e dell’indotto".

Ma sul bando di partecipazione per il rinnovo delle cariche di Sogepu entra a gamba tesa il consigliere di FdI Andrea Lignani Marchesani. "Fa sorridere amaramente il tempismo con cui si è proceduto all’avvio degli adempimenti per la nomina di una nuova governance e la minimizzazione con cui, da tanti settori non solo politici, si valuta l’accaduto", sostiene Lignani Marchesani, membro della direzione nazionale di Fratelli d’Italia. Lignani Marchesani che richiama anche l’attenzione sulle responsabilità politiche della vicenda che coinvolge anche l’amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci (il cui mandato alla guida della società pubblica era scaduto da tempo). "Una prorogatia anomala di due anni rispetto alla naturale fine dell’incarico", aggiunge Lignani che parla di "un intreccio di interessi pubblico-privato: Sogepu è stato il fulcro di un sistema di potere legittimo, ma radicato che ha permesso a chi governava di fare della municipalizzata una sorta di ‘cassaforte’ da utilizzare per sponsorizzazioni, assunzioni, consulenze rese possibili dalla struttura societaria e non più compatibili con le regole stringenti della pubblica amministrazione", scrive in una nota il consigliere comunale. Insomma: gli animi intorno a Sogepu restano surriscaldati.