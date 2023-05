"Sogepu, serve chiarezza" E intanto sarà rivoluzione

"Nell’interesse del Comune di Città di Castello, quale socio di maggioranza, si confida nell’azione dell’autorità competente nel chiarire la situazione": il sindaco Luca Secondi in una nota diramata ieri interviene attorno alle vicende relative a Sogepu, la partecipata al centro di delicate indagini svolte dalla Guardia di Finanza su mandato della Procura della Repubblica di Perugia. "In un pieno spirito garantista – aggiunge il sindaco – attendiamo che il caso venga chiarito". Poche laconiche parole per rompere il silenzio attorno al ’rifiuti-gate’ e annunciare che verrà tolto l’amministratore unico a favore di un consiglio d’amministrazione.

Non è tutto: nel corso dei rinnovi delle cariche al Cda verrà rinominato anche il collegio dei revisori dei conti. In una nota diramata ieri dal Comune (socio di maggioranza di Sogepu con il 90% delle quote) vengono evidenziate le tempistiche per il cambio delle cariche interne alla società di servizi nell’ambito di un percorso "che – dice il sindaco – già era stato calendarizzato dopo l’avvio della nuova gestione del servizio dei rifiuti (cioè a gennaio 2023) e che vedrà la trasformazione della governance ora guidata da un amministratore unico (Cristian Goracci, in prorogatio dal 2021, ndr) a Consiglio d’amministrazione".

Questa decisione è già stata comunicata ufficialmente a Sogepu nell’ultima assemblea. L’iter per i rinnovi si avvierà a stretto giro di posta, tanto che sin da domani saranno pubblicati i bandi di partecipazione per le cariche di Sogepu (ed anche della società partecipata Farmacie Comunali), così come previsto dall’apposita delibera del consiglio comunale n.71 del 20 dicembre 2021 circa gli "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni". Nel tal caso diversamente da Sogepu, per le Farmacie Comunali il rinnovo coinvolgerà l’amministratore unico ed il revisore. Sogepu è al centro di un’indagine coordinata dal procuratore Raffaele Cantone, nell’ambito della quale sono stati acquisiti anche documenti cartacei e informatici, per ricostruire i rapporti intercorsi tra gli amministratori Cristian Goracci (Sogepu) e Antonio Granieri (Ecocave, ora Ece) negli anni precedenti all’affidamento definitivo della gara emessa da Auri per la gestione dei rifiuti nei 14 comuni dell’Alta Umbria. Dalle indagini emergerebbe che la società Ecocave avrebbe pagato all’amministratore Goracci alcune consulenze sulla cui natura e regolarità sono in corso accertamenti. Le ipotesi di reato che si potrebbero configurare a vario titolo, vanno dalla corruzione, agli atti contrari ai doveri di ufficio e abuso di ufficio. La vicenda è avvolta da strettissimo riserbo.