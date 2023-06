Sogepu, presidente sarà l’avvocato Betti

E’ l’avvocato umbertidese Vittorio Betti il nuovo presidente di Sogepu. La nomina è diretta da parte del sindaco ed è stata ufficializzata ieri. Con lui nel Cda che guiderà la società di servizi pubblica ci sono Nicola Falcini, indicato da Confindustria Altotevere e l’avvocato Marta Minciotti, indicata dalla Pat (Pubblica Assistenza Tifernate). "La scelta di Betti si basa su una governance che punta alla rappresentatività e alla professionalità necessarie a garantire a Sogepu la capacità di consolidare la costante crescita avuta negli anni", scrive il sindaco in una nota. In riferimento all’amministratore unico uscente Cristian Goracci, al centro di una delicata indagine della Procura della Repubblica, il sindaco "auspica che chiarisca al più presto le questioni di carattere giudiziario. Il giudizio politico sul raggiungimento degli obiettivi dell’azienda risulta positivo". Nei prossimi giorni verrà emanato il decreto sindacale di nomina che sarà poi valutato nell’assemblea dei soci il 22 giugno. "La scelta che ha guidato le nomine è stata quella di avere un rapporto di rappresentatività anche fiduciario con i soggetti indicati", ha aggiunto Secondi. Già i primi commenti: "Al nuovo Cda spetterà un compito non facile non tanto in termini di gestione, quanto nel rapporto con la comunità tifernate che dovrà essere impostato con una visione più democratica e sobria", suggerisce il consigliere comunale Andrea Lignani Marchesani. In relazione all’avvocato Betti "è fuori discussione la sua alta levatura professionale" precisa Lignani che rimarca: "E’ lecito però porsi la domanda sul perché si sia individuato non solo un non tifernate, ma anche l’espressione di un Comune su cui Sogepu non opera per discutibili scelte gestionali del passato…".