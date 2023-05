"Sogepu, la politica ha responsabilità?"

CITTA’ DI CASTELLO – Caso Sogepu: "La giustizia faccia il suo corso, ma serve chiarezza sulle responsabilità politiche". A chiedere lumi su questa delicata vicenda -a seguito dell’indagine della Guardia di Finanza sui rapporti tra Sogepu ed Ecocave- è il consigliere comunale Emanuela Arcaleni (Castello Cambia-Coordinamento del Cambiamento). "L’inchiesta getta una pesante ombra sulla gestione Sogepu e sull’operato di un amministratore unico (Cristian Goracci) che è stato riconfermato per ben tre mandati, nove anni complessivi, più altri due anni oltre il limite massimo consentito dallo stesso regolamento", scrive in una nota. A fronte dell’annuncio del sindaco di andare a rinominare il Cda della stessa Sogepu, Arcaleni critica la tempistica: "Proprio ora che c’è un’indagine che sta verificando ipotesi di reato molto gravi per un amministratore pubblico, come corruzione e abuso d’ufficio…". L’esponente di Castello Cambia chiede inoltre di sapere quali sono i motivi, che hanno impedito al sindaco di sostituire Goracci alla sua scadenza. "La gestione della società pubblica _ aggiunge ancora _ è stata più volte oggetto di azione politica di controllo da parte di consiglieri comunali con reiterate richieste di trasparenza… tanto che alcuni di questi consiglieri sono stati anche citati in giudizio in passato da Sogepu stessa. Eppure chi altri doveva controllare la corretta gestione della cosa pubblica affidata ad una partecipata, posseduta al 91% dal Comune, se non il socio di maggioranza…". Nell’attesa delle risultanze dell’indagine dall’opposizione si sollecitano le "dovute dimissioni di Goracci", e viene criticato l’operato politico delle amministrazioni comunali "che si sono succedute negli anni, incapaci di garantire la gestione pubblica della raccolta rifiuti e di salvaguardare l’immagine e l’operato di Sogepu, la principale partecipata".