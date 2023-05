"Sogepu, il Comune cerca di spostare l’attenzione"

CITTA’ DI CASTELLO - Nell’attesa di conoscere le risultanze delle indagini della Procura che stanno riguardano l’azienda pubblica Sogepu, cresce la necessità di chiarimenti sul piano politico. Il bando per il rinnovo delle cariche (con il Cda al posto dell’attuale amministratore unico Cristian Goracci) si "rivela solo come un mero tentativo da parte del Comune di spostare l’attenzione su aspetti tecnici, e non su eventuali responsabilità di natura politica": l’opposizione in consiglio comunale ritiene invece che le indagini, "non sono confinabili a problematiche meramente giudiziarie, per le quali, in pieno spirito garantista, nessuno è colpevole fino a prova contraria. Su questa vicenda pesano scelte politiche pregresse". Così scrivono in una nota congiunta i consiglieri Elda Rossi e Riccardo Leveque(Fratelli d’Italia), Tommaso Campagni (Forza Italia) Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) e Roberto Marinelli (Civica Marinelli). Tutti puntano l’indice contro il tempismo del bando per il rinnovo delle cariche a fronte del fatto che il mandato di Goracci era scaduto da due anni, vincolato poi all’avvio del nuovo servizio d’ambito gestito da Sogepu ed Ece avvenuto il primo gennaio 2023: "Perché si è aspettato solo il 2 maggio per aprire il bando per il rinnovo di una nuova governance di Sogepu? Esiste un legame tra l’avvio dell’indagine e la comunicazione dell’apertura del bando per il rinnovo delle nomine della partecipata?". In queste ore intervengono sulla vicenda anche altri esponenti di opposizione, Luciana Bassini, consigliere comunale Gruppo Misto-Azione e Vincenzo Tofanelli, coordinatore Azione Alto Tevere. "Quali sono i risvolti occupazionali e di credibilità aziendale dopo la vicenda giudiziaria?", scrivono in un nota congiunta per poi considerare "la decisione di cambiare modello di governance pienamente condivisibile, ma tardiva".