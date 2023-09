Sogepu, bufera sulla riunione segreta: "Grave scorrettezza di sindaco e Cda"

Caso Sogepu, nuova puntata polemica. Sono ore caldissime in vista della commissione di domani convocata per fare chiarezza su compensi, ruoli, consulenze e sul quadro economico di Sogepu a fronte dell’unione in Sogeco per la gestione dei rifiuti in Alta Umbria. A riscaldare gli animi è la riunione preparatoria di maggioranza (ristretta ai partiti che sostengono la giunta) col consiglio d’amministrazione di Sogepu. E dall’opposizione si grida alla "grave scorrettezza istituzionale perché "questa riunione mortifica il ruolo della commissione".

In un documento diramato nella giornata di ieri ed eccezionalmente sottoscritto da tutti i rappresentanti dei partiti di opposizione (Emanuela Arcaleni, Luciana Bassini, Tommaso Campagni, Andrea Lignani Marchesani, Valerio Mancini, Roberto Marinelli, Elda Rossi e Riccardo Leveque) si parla di "mix di dilettantismo, inesperienza, furbizia" nel definire l’atteggiamento della maggioranza. In pratica nelle scorse ore sindaco e Cda di Sogepu hanno svolto una riunione preparatoria in vista delle commissioni "Programmazione, Controllo e Garanza" convocate per domani, 21 settembre, cui parteciperà anche lo stesso consiglio d’amministrazione.

L’obiettivo delle Commissioni è quello di "informare la massima assise sulla situazione economica e finanziaria della principale partecipata del Comune" e la richiesta di convocare questo organismo ‘dedicato’ alla vicenda era giunta dall’opposizione. Ora i consiglieri stessi dei partiti di minoranza parlano di "comportamento inqualificabile e preoccupante" da parte del sindaco che, alla luce anche delle vicende giudiziarie che stanno interessando Sogepu lascia trasparire un malcelato timore".

Se il Cda, insediatosi di recente, ha peccato di "inesperienza", sostiene l’opposizione compatta, è ben più grave l’atteggiamento di sindaco e giunta: "Almeno non si profani il palazzo comunale per svolgere riunioni che finiscono per ridurre due commissioni a una grottesca recita teatrale in cui si impone un copione ai nominati definendo preventivamente la libertà d’azione delle loro risposte. Non c’è soddisfazione politica nel denunciare questa riunione inopportuna: solo tanta amarezza per lo stato in cui versa la rappresentanza istituzionale della nostra comunità", concludono gli esponenti di opposizione nel documento unitario.