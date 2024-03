Socialisti per Foligno appoggia Masciotti

Socialisti per Foligno appoggia Mauro Masciotti ed entrerà in lista con Foligno in Comune. E’ in fermento la politica folignate, dopo la presentazione di tutti i candidati sindaco. Così arriva l’annuncio dell’organizzazione del gruppo socialista. "Tale realtà, denominata ‘Socialisti per Foligno’ – dicono – è liberamente composta da compagni socialisti iscritti al Psi e all’associazione Socialismo XXI secolo. Per fare ripartire il progetto socialista a Foligno, i componenti del Gruppo Socialisti per Foligno hanno aderito, dopo un proficuo e schietto percorso di condivisione, al progetto della lista civica Foligno In Comune, con la quale si sono via via riscontrate compatibilità programmatiche in ottica progressista e, non ultima, l’appoggio al candidato Sindaco di Foligno, nel campo del centro sinistra Mauro Masciotti. L’accordo con Foligno in Comune, presuppone l’inserimento di candidati di espressione socialista all’interno di questa lista. I Socialisti ci sono, convintamente schierati nell’ambito progressista, pronti a contribuire al successo di tutto il centro sinistra e del suo candidato Sindaco".

Dopo l’addio di CiviciX a Foligno24, il gruppo di Civici Umbri parla e condanna la gestione di CiviciX a Foligno. "Siamo estranei e contrari a questa deriva che fa dello stampellismo politico elettorale la principale ragione di esistere, tanto da arrivare a legittimare la candidatura a sostegno di Alleanza popolare di Bandecchi come accade con Filippo Gentili al Comune di Foligno".