“Smascherata“ la truffa dello specchietto

Tornano le truffe dello specchietto, ma non sempre vanno a buon fine. A Sferracavallo, lungo via Po’ un uomo ha lanciato qualcosa sul lato passeggero dello sportello dell’auto guidata da una signora. Di lì a poco, un’altra vettura di media cilindrata l’ha raggiunta. La persona che si trovava al volante è scesa e, mostrando alla donna lo specchietto danneggiato, ha iniziato ad inveire. Quest’ultima, però, ha spiegato di non essere stata lei la responsabile e, fiutando il tentativo di truffa, non ci ha pensato due volte a rivolgersi telefonicamente al 112. E’ bastato che la donna prendesse in mano il telefono per chiamare le forze dell’ordine perché l’uomo si dileguasse al volo dopo aver capito che il tentativo di truffa, consistente nel tentativo di farsi rimborsare per il danno subìto, non solo non era riuscito, ma rischiava di sfociare in una denuncia.