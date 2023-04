Slitta la Complanare Aumentano i costi: nuovo stop al progetto

L’aumento dei costi delle materie prima fa saltare le previsioni di spesa previste per la realizzazione della strada complanare e ora anche la tempistica ipotizzata per l’avvio del cantiere deve essere rivista. L’incremento di ferro, acciaio e degli altri materiali ha fatto lievitare di circa un milione di euro la spesa rispetto al budget messo a disposizione dalla Regione per la realizzazione della strada che dovrà collegare con il secondo tratto l’area del casello autostradale alla zona di Bardano dopo Sferracavallo, in località Romealla. Le questioni emerse dagli accertamenti di natura geologica effettuati oltre all’aumento dei costi di realizzazione dettati dal nuovo preziario, hanno portato il costo dell’intervento a circa 12,9 milioni di euro ovvero una cifra superiore a quella finanziata con la convenzione stipulata tra Regione e Comune. L’assessore ai lavori pubblici Piergiorgio Pizzo spiega quali saranno i prossimi passi: "A fronte di questa situazione, in accordo con la Regione, si è deciso di procedere a un nuovo studio di fattibilità tecnico-economica per l’intero tracciato della complanare, fino all’innesto con la provinciale 44, che entro la fine dell’estate sarà portato in conferenza dei servizi. In quella sede saranno acquisiti i pareri di Autostrade, Ferrovie e Soprintendenza. Alla luce dello studio di fattibilità saranno definite con la Regione le modalità di finanziamento dell’opera" dice. Si dovrà insomma stilare un nuovo piano finanziario alla luce dei nuovi costi e poi definire la tempistica per poter procedere con l’avvio del lavori, ma è quasi impossibile che l’iter si completi entro l’anno in corso. Già nel 2022 si erano registrati intoppi per la revisione del tracciato stradale che era stato ridefinito anche in seguito ad alcuni problemi sorti con i proprietari di terreni agricoli collocati lungo il percorso dell’autostrada rispetto a cui la complanare correrà quasi parallela per parte dei suoi tre chilometri di lunghezza complessiva.

Cla.Lat.