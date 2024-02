Situazione da monitorare "Troppi allarmi. Salari all’osso e intanto l’economia arretra"

Tante aziende sul filo da monitorare, perché se è vero che l’Umbria non presenta crisi aziendali conclamate e gravi, è altrettanto vero che la situazione delle imprese risulta al limite della sopportazione. E’ in questo quadro che la Uil dell’Umbria, continuando a mantenere la guardia alta, riunirà a breve tutte le categorie per mettere nero su bianco le proprie idee per l’Umbria del futuro. Questo è quello che è emerso dal consiglio regionale del sindacato. Una riunione che si è svolta alla presenza del segretario organizzativo nazionale, Emanuele Ronzoni, del segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari e di tutti i responsabili delle categorie regionali. "Iniziamo il 2024 - ha detto Molinari - reiterando la richiesta di incontro nei confronti della Regione per dare le gambe alla proposta programmatica portata avanti con Cgil e Cisl. Da tempo - ha detto Molinari - la nostra richiesta giace inascoltata ma serve invece cambiare passo e mettere fine alla mattanza di troppe vite".

Il segretario ha espresso preoccupazione anche per i numeri della Camera di commercio sull’anagrafe delle imprese. "Per la prima volta dal 2009 le aziende calano e il problema non è tanto il dato in sé, quanto la spia di un malessere che va affrontato prima che diventi una piaga. Nonostante gli sforzi della Regione, infatti, l’economia umbra fatica a stare al passo con i tempi e questo è un problema per i lavoratori che lo subiscono. Sono sempre di più le aziende che se ne vanno, che preferiscono delocalizzare. E l’Umbria si trova a far fronte con gli stipendi e con le pensioni più basse d’Italia".