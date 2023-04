Sit-in in Regione contro l’eolico all’Alfina

E’ stato un sit in di protesta, ma anche con risvolti costruttivi quello messo in atto ieri mattina da alcuni rappresentanti delle associazioni ambientaliste di fronte alla sede del Consiglio regionale per cercare di opporsi al parco eolico da realizzare sull’altopiano dell’Alfina. I manifestanti sono stati successivamente ricevuti da alcuni consiglieri regionali e dall’assessore Roberto Morroni il quale ha apprezzato l’iniziativa ambientalista riservandosi di approfondire le norme che riguardano la Regione. A guidare la delegazione orvietana erano i rappresentanti degli Amici della Terra Monica Tommasi, Maurizio Conticelli, Giordano Conticelli storico dei beni culturali e rappresentante dei Comitati dell’Alfina, Massimo Luciani in rappresentanza dell’Ecomuseo.

"Con l’assessore Morroni abbiamo parlato del fatto che se oggi passa il progetto per realizzare le mega pale eoliche ad Orvieto, domani sarà molto più semplice che questi progetti si moltiplicano in altri territori umbri in cui no esistono elementi di pregio ambientale cosi forti", dice Maurizio Conticelli. Tommasi ha invece insistito anche sugli importanti investimenti nel settore turistico che si stanno realizzando in quella zona e che rischiano di essere fortemente compromesso dal futuro impianto per la produzione di energia rinnovabile. Adesso comunque ad esprimersi sarà il Governo,ma non è escluso che la Regione possa nel frattempo intervenire con modifiche normative per individuare meglio in luoghi adatti per interventi del genere.