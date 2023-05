Sit-in dei lavoratori in Regione Il Tubificio non fa “sconti“

TERNI Presidio davanti alla Regione contro i licenziamenti. I lavoratori della Tct, l’azienda che si occupa del taglio e della commercializzazione dei tubi per conto del Tubificio dell’Ast, manifestano oggi alle 16.30 insieme ai sindacati dei metalmeccanici di Fiom Cgil, Fim Cisl e Fismic, sotto al sotto il palazzo della Regione (Broletto) in occasione dell’incontro convocato dall’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni. I 51 dipendenti di Tct sono tutti coinvolti da una procedura di licenziamento colettivo per cessazione dell’attività a partire dal prossimo 21 maggio. Come purtroppo noto, i vertici di Tct sostengono la diseconomia dell’attività a fronte della carenza di commesse da parte del Tubificio mentre quest’ultimo, del gruppo Ast, rivendica l’operatività del contratto d’appalto che scadrà nel prossimo marzo. Ieri i sindacati hanno incontrato i vertici del Tubificio: un faccia a faccia interlocutorio, in vista di un possibile assorbimento dei lavoratori, almeno in parte, nello stesso Tubificio. Ma la soluzione, per ora, rimane lontana.