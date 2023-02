Sit-in contro la stazione radio per i cellulari

I cittadini scendono in piazza contro la realizzazione della stazione radio base per la telefonia cellulare in via Monte Lagarella, vicina a diversi edifici residenziali e agli impianti sportivi comunali di Corvia. L’appuntamento è per domani alle 11 in via Monte Maggiore, frazione di Corvia – Tenne, per una manifestazione presidio. "Quale iter autorizzativo ha permesso l’inizio dei lavori per la nuova stazione Radio base per la telefonia? – si chiedono i cittadini – perché i residenti non sono stati coinvolti, né informati?

Quali danni alla salute possono creare le onde elettromagnetiche di tale struttura ai residenti delle zone interessate?". Residenti sul piede di guerra, dunque, con l’obiettivo di chiedere al Comune di Foligno uno stop ai lavori per l’antenna e l’inizio di un coinvolgimento dei cittadini. Sul tema si è mossa anche la politica. Tutta la minoranza del consiglio comunale (primo firmatario Mario Gammarota, Foligno 2030), ha presentato un’interrogazione per ricostruire i passaggi dell’iter autorizzativo. Nel documento si ricorda che l’attività di installazione dell’impianto sta avvenendo su un terreno privato ed è stata autorizzata vicino a edifici residenziali, "i quali risulterebbero deprezzati proprio dalla realizzazione di tale opera. La particolare vicinanza alle abitazioni potrebbe anche essere dannosa per la salute dei residenti". Sempre in riferimento all’interrogazione, viene ricordato che l’installazione era prevista in un altro luogo. Si stigmatizza anche il fatto che "dell’inizio dei lavori non sono stati avvisati né i cittadini residenti, né i soggetti che gestiscono gli impianti sportivi comunali di Corvia".

Da qui la necessità dell’interrogazione per risalire a "quali passaggi relativi all’iter autorizzativo, ai motivi per i quali il processo decisionale che ha portato alla concessione dell’istallazione non e` stato partecipato con i cittadini residenti nell’area interessata e nelle frazioni interessate, compresi quelli che gestiscono gli impianti sportivi di Corvia". Si chiede anche quali possano essere i danni per le persone e l’eventuale rispetto delle normative tecniche. Sul tema, il consigliere comunale Mario Gammarota ha presentato istanza di accesso agli atti per acquisire tutti i documenti relativi all’installazione dell’antenna.

Alessandro Orfei