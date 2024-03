"Sistema in crisi di sostenibilità, non più garantita l’equità d’accesso alle cure"

"La grave crisi di sostenibilità del sistema sanitario nazionale non garantisce più alla popolazione un’effettiva equità di accesso alle prestazioni sanitarie, con intuibili conseguenze sulla salute delle persone e pesante aumento della spesa privata; la tendenza, ormai già da diversi anni, appare lenta ma costante: da un Ssn incentrato sulla tutela del diritto costituzionalmente garantito, a tanti diversi sistemi sanitari regionali, sempre più basati sulle regole del libero mercato". Lo ha sottolineato la procuratrice regionale Rosa Francaviglia ricordando che continua a essere corposo l’elenco dei che riguardano la malasanità. Per un errore in sala parto a Orvieto, la Procura ha chiesto a 4 convenuto 115mila euro di danni. Per 4 casi di accecamento di un paziente nel corso di un intervento oculistico, a Spoleto, oltre 500mila euro. E ancora: 800mila euro a due convenuti per la morte di una paziente di 22 anni. L’ipotesi è un “significativo e ingiustificato ritardo diagnostico e conseguentemente terapeutico“; 1.258.437 euro a un medico a causa di un presunto errore in fase di anestesia che ha ridotto in stato vegetale permanente un paziente.