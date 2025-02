“Sissi l’imperatrice“, seconda anteprima nazionale agli Illuminati

Seconda anteprima nazionale per la Stagione di prosa e danza del Teatro degli Illuminati di Città di Castello. Dopo il “Fu Mattia Pascal“ arriva lo spettacolo “Sissi l’imperatrice“, che in questi giorni è in allestimento al teatro tifernate in vista del debutto in prima nazionale di domani alle ore 20.45, con replica domenica 23 febbraio alle ore 17.

"Siamo molto soddisfatti dell’andamento della stagione, che sta registrando tutti sold out – ha detto l’assessore Michela Botteghi – e per far fronte alla richiesta, abbiamo introdotto, come in questo caso, la replica per gli appuntamenti di maggiore richiamo". Ieri mattina la compagnia ha svolto un incontro con la stampa a teatro dove stanno affinando gli ultimi ritocchi in vista del debutto. Gli attori dello spettacolo hanno sottolineato la bellezza del teatro tifernate e la piacevole accoglienza ricevuta in città in questi giorni, confidando l’emozione per una prima molto attesa dal pubblico.