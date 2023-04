Sisma, la ricostruzione parte dalla chiesa di San Paterniano

Terremoto: la ricostruzione parte dal campanile della chiesa di San Paterniano. E’ questo l’obbiettivo del Comune, che oltre a voler dare un ulteriore segnale di ripartenza, intende anche riaprire alla circolazione il centro della frazione. Da qui l’ordinanza di ieri che dà il via alle operazioni, chiedendo alla Parrocchia di provvedere alla messa in sicurezza del monumento, potendo contare sulle risorse economiche (3 milioni 750 mila euro) derivanti dal riconosciuto stato di emergenza. Un intervento che dovrà essere eseguito secondo una certosina relazione tecnica, già pronta e vagliata dalla Soprintendenza alle belle arti. Dalla relazione emerge come il campanile sia "fortemente lesionato in corrispondenza dei piedritti della torre campanaria", fatto che ha costretto il Comune ad interdire la circolazione in via Da Vinci. "Per rimuovere il pericolo e riaprire la zona nonché per preservare il bene culturale", recita l’ ordinanza, si può ora procedere "all’ esecuzione di interventi provvisionali di cerchiatura", come da relazione tecnica. La vice sindaco Annalisa Mierla spiega: "Avevamo preparato già da subito il progetto di messa in sicurezza e recupero del campanile (che non avremmo potuto affrontare con i pochi fondi a disposizione) contando sui fondi dello stato di emergenza, puntualmente arrivati. L’altro ieri abbiamo avuto un incontro in Regione, la quale si occuperà di raccogliere in tempo brevissimo i preventivi per i materiali necessari, debitamente approvati dalla Soprintenza, mentre i lavori saranno effettuati dai Vgf appena il materiale sarà consegnato".

Pa.Ip.