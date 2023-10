Sisma, la prevenzione unica arma: "Agire in anticipo sulle abitazioni"

È la prevenzione sismica l’unico modo per combattere i terremoti, adottando nuove pratiche e ristrutturando da subito le abitazioni non a norma. E’ quanto emerge dal convegno tenutosi al Campus ’Da Vinci’ di Umbertide, organizzato da Sigea (Società italiana di geologia ambientale) in collaborazione con l’Ordine dei Geologi dell’Umbria e il Comune ed incentrato sul sisma che il 9 marzo scorso ha colpito l’umbertidese.

Secondo Francesco Brunelli, geologo e referente per l’Umbria di Sigea, la faglia responsabile non sarebbe stata la stessa di Norcia come è stato detto da più parti, bensì "quella altotiberina, un sistema di faglie di struttura sismogenetica che si attiva abbastanza frequentemente in maniera microsismica e non ha una sismicità molto elevata. Saltuariamente, come nel caso del 9 marzo, c’è stata una sismicità maggiore ma non fortissima e che però ha fatto grossi danni". Il vicepresidente di Sigea Vincent Ottaviani ha sottolineato: "Il tema del rischio sismico riguarda tutto il nostro Paese. E’ importante fare il punto della situazione nei luoghi in cui sono accaduti recenti terremoti, non solo per la ricostruzione. L’obiettivo è infatti quello di superare la pratica della ricostruzione in emergenza, cercando di standardizzare un meccanismo di prevenzione, per mettere in sicurezza gli edifici più vulnerabili costruiti prima della normativa sismica".

Il geologo dell’Osservatorio "Bina" di Perugia, Michele Arcaleni, ha spiegato: "Il terremoto è un fenomeno ciclico che torna dove ha già colpito. E’ importante valutarne gli effetti per proteggere in anticipo gli edifici". Soddisfatta per il notevole spessore scientifico del convegno Annalisa Mierla, vicesindaco con delega alla ricostruzione. Mierla ha parlato della attuale situazione del cratere: "La ricostruzione ancora non è partita, stiamo aspettando delle linee guida e l’inserimento in una normativa ad hoc vera e propria. Noi stiamo gestendo l’emergenza, che è già molto impegnativa dal punto di vista amministrativo e burocratico. Sto facendo da tramite tra il Comune e l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e stiamo spingendo moltissimo. Il sindaco Carizia e il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci si sono incontrati a Bastia Umbra. Non è il primo di questi incontri e speriamo che decisivo".

Paolo Ippoliti