Sisma, la conta dei danni Primo atto ufficiale per lo stato di emergenza

Partirà oggi la relazione finale (37 pagine) sui danni provocati dal sisma che si è abbattuto su Umbertide e parte del territorio perugino. Destinatario il Dipartimento della Protezione civile nazionale, passaggio necessario per ottenere lo stato d’emergenza invocato da cittadini e istituzioni, una prima risposta a chi teme la minimizzazione dell’evento, insieme all’abbandono e allo spopolamento di Pierantonio, Pian’Assino, Sant’Orfeto. "Non abbiamo avuto morti ne crolli disastrosi e di questo ringraziamo a mani giunte il Signore - dice infatti un pierantoniese amareggiato - ma proprio per questo temiamo che tra poco si spengano i riflettori sulla nostra frazione e che il dramma che ci ha colpito sia archiviato come un terremotino". Intanto ieri mattina il sindaco Luca Carizia ed il vice Annalisa Mierla hanno incontrato Luca Merli, assessore perugino alla Protezione civile, facendo il punto della situazione e concordando strategie di intervento comuni. Con loro, in visita per portare solidarietà ed esperienza Nicola Alemanno, sindaco di quella Norcia fatta a pezzi dal sisma del 2016 e che sta rinascendo. La parola d’ordine alla base di ogni intervento, scontata la messa in sicurezza delle aree colpite ed il soccorso alla popolazione, è "velocità". Questa mattina si terrà questa mattina, su richiesta della Lega, un’audizione nel corso della seduta della seconda commissione consiliare, competente in materia di ricostruzione post sisma, a cui parteciperanno il sindaco Carizia e l’assessore Enrico Melasecche. Dichiara il primo cittadino umbertidese: "Arriveremo a circa 500 o 600 sfollati, che per un Comune di poco più di 16.500 abitanti sono veramente tanti abbiamo bisogno di aiuto". "C’è da ricostruire immediatamente il tessuto sociale ed economico - gli ha fa eco la vice sindaco Mierla - perché oltre a chi ha perso la casa c’è chi ha perso anche il lavoro. Vogliamo chiedere al commissario straordinario del Governo, senatore Guido Castelli, una visita per studiare le soluzioni migliori". Nei numeri che il presidente della Pro civ locale Gabriele Lisetti snocciola, il senso di un lavoro in corso: "In questo sei giorni siamo arrivati ad avere oltre 250 volontari attivi, sia da Umbertide che provenienti da altri Comuni umbri". Ieri pomeriggio alle ore 17 l’ultimo report in ordine di tempo dei Vigili del Fuoco con i numeri interventi ad Umbertide, Perugia, Montone e Gubbio hanno raggiunto la cifra di 860 dall’inizio del sisma, di cui 527 per verifiche statiche e sopralluoghi tecnici, 217 per la messa in sicurezza di edifici dissestati, 116 per assistenza alla popolazione per il recupero di beni e merci da edifici lesionati. Sono 274 le persone allontanate precauzionalmente dalle loro abitazioni dai Vgf.

Pa.Ip.