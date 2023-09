Sisma in Marocco, il dolore di Hanane: "Ho perso decine di parenti e amici"

I quasi tremila morti causati dal terremoto del Marocco hanno diviso famiglie, coppie e amicizie. Storie di dolore che sempre più frequentemente è possibile trovare, tanto è radicata la comunità marocchina in Italia, dove si è perfettamente integrata. È il caso di Hanane Chattabi, cittadina marocchina che da vent’anni vive a Foligno e che racconta di aver perso 18 parenti e la sua amica del cuore, Fatima, morta insieme alla figlia.

"I miei cugini, e i miei zii erano nei villaggi più colpiti dal sisma, vicino a Marrakech – racconta Chattabi all’Ansa – il mio papà fortunatamente sta bene e anche la sua casa non ha riportato danni, invece uno dei miei fratelli è stato davvero miracolato. Qualche giorno prima del terremoto era partito per una vacanza, la sua casa è stata rasa al suolo, meno male che dentro non c’era nessuno".

Racconti di devastazione, dunque, e dolore per le perdite come quella dell’amica: "Faccio fatica ancora a credere che sia accaduto tutto questo. Quando martedì sera mi è stato detto che tra le vittime c’era anche Fatima mi è caduto il mondo addosso, siamo cresciute insieme", racconta Hanane, che in Italia è ormai una esperta operatrice socio sanitaria. "Lei con la figlia – aggiunge – non abitavano in quel territorio, erano andate qualche giorno fa a casa di una zia e hanno trovato la morte. Le notizie che arrivano attraverso i telegiornali – dice ancora la donna – a volte non raccontano bene la situazione, i miei amici che vivono a Marrakech parlano di una catastrofe senza limiti e hanno bisogno di aiuti. Non comprendo bene perché il Marocco ancora non accetti quelli di tutti i Paesi, ma so che ha bisogno di essere supportato per riprendersi da questa catastrofe". Hanane è già al lavoro per aiutare il suo paese: "Assieme ad altri rappresentanti della comunità marocchina stiamo cercando, nel nostro limite, di fare qualcosa per la nostra gente, ma qui servono dei sostegni nazionali", aggiunge ancora Chattabi.

"Da quello che mi raccontano – aggiunge – manca tutto, anche il latte per i bambini. Se avessi la possibilità di farlo andrei immediatamente giù a dare un aiuto, il mio cuore adesso più che mai è in Marocco".