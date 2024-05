Sisma di magnitudo 6. Ma è un’esercitazione

La simulazione di un sisma di magnitudo 6, crolli, macerie persone ferite e la colonna del soccorso che si mette in moto: vigili del fuoco dell’Umbria impegnati in questi giorni tra Città di Castello e Foligno per un corso di formazione sull’utilizzo di sistemi e metodi avanzati per la comunicazione negli stati di crisi e in emergenza. Giovedì l’attività si è svolta al campo macerie di addestramento del distaccamento tifernate dove è stato simulato un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro localizzato nella provincia di Perugia e fenomeni di maggior rilievo individuati nel comune di Città di Castello tali da provocare un elevato numero di persone coinvolte e importanti danneggiamenti a edifici ed infrastrutture. Lo scenario simulato ha visto l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco specializzate per le attività di ricerca e soccorso in macerie, con relative valutazioni del sito operativo. In ausilio alle squadre sono intervenuti i droni del nucleo per le attività di sorvolo.

Le attività di soccorso si sono svolte anche con la collaborazione del personale sanitario del 118 e degli psicologi dei vigili del fuoco, che hanno valutato le condizioni delle persone colte da attacco di panico a seguito dei crolli.

L’esercitazione ha permesso di testare la risposta dei vigili del fuoco su scenari complessi, in particolare il dispositivo che si attiva a seguito di un evento sismico. Tutte le attività di esercitazione sono state documentate con foto e video grazie al personale proveniente sia dai Comandi di Perugia e Terni, che dalle regioni Piemonte, Marche e Lazio.