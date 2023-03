Sisma, 100 le case inagibili E i sopralluoghi continuano Sfollati da parenti e amici

"Trovare una casa da affittare? A Umbertide in questo momento è davvero molto difficile anche perché i prezzi degli immobili disponibili sono molto alti, speriamo arrivino le agevolazioni perché non sappiamo come fare": così una donna che vive nel centro di Pierantonio. È la storia di molti. Nel cuore del paese le attività commerciali, tredici quelle operative fino a giovedì scorso, al momento sono tutte chiuse, in quanto inagibili. Una ferita profonda che ha fermato la vita di questa piccola frazione. Così come le case, molte quelle che hanno riportato lesioni strutturali e che sono passate al setaccio senza soluzione di continuità. I sopralluoghi certificati svolti dalla Protezione civile e dai tecnici di Regione e Comune parlano di 100 case inagibili e 356 sfollati (dati delle ore 20 di ieri). Alla palestra di Pierantonio sono una cinquantina le persone che da giovedì sera dormono lì, un’altra decina nel palazzetto della scuola di Vittorio a Umbertide, gli altri ‘sfollati’ se ne sono andati da amici e parenti. Intanto tra gli stabili dichiarati inagibili, c’è l’ambulatorio del medico di famiglia, il dottor Toberto Fucsina, che in questi giorni ha continuato a svolgere il proprio servizio anche all’esterno, per le emergenze. Il direttore del distretto sanitario Daniela Felicioni ha comunicato lche l’attività verrà temporaneamente svolta a Umbertide in via Ruggiero Ranieri 2B con gli stessi orari. Da oggi chiude intanto il centro d’accoglienza a Umbertide: "Le dieci persone ospitate qui saranno portate a Pierantonio, insieme agli altri per ragioni logistiche di gestione dell’emergenza e di ottimizzazione dei servizi – dice Gabriele Lisetti che da giorni segue la situazione dalla sala operativa della Protezione civile all’interno del Coc di Umbertide–. La maggior parte delle persone a Pierantonio ha trovato sistemazione provvisoria da parenti e amici". "Dormo da mio figlio a Umbertide e la mattina torno qui a Pierantonio davanti a casa, non riesco ad allontanarmi...", racconta Antonio, 75 anni. Eppure, lentamente, almeno i servizi per gli studenti stanno riprendendo: da domani la palestra del II circolo didattico a Umbertide sarà riconsegnata alla scuola e alle società sportive. La palestra di Pierantonio rimane invece aperta come centro di accoglienza insieme alla struttura della Protezione Civile a Pian d’Assino.

Cristina Crisci

Paolo Ippoliti