Sir Susa Vim Poker Fest Stasera l’evento. La grande festa con il super ospite Rovazzi

L’attesa è terminata, stasera i tifosi e gli amanti della pallavolo si ritroveranno a piazzale Umbria Jazz, dalle parti di Pian di Massiano, per celebrare la ‘Sir Susa Vim Poker Fest’, il grande evento organizzato dalla società bianconera per festeggiare le vittorie della passata stagione in supercoppa, mondiale per club, coppa Italia e scudetto. La serata, con ingresso libero, comincerà alle ore 19 nel piazzale dove è stato allestito un grande palco e dove andrà in scena un grande spettacolo. Un po’ di musica in sottofondo per iniziare poi alle 19,50 il saluto ufficiale del presidente Gino Sirci. Dalle ore 20 sarà la musica dei ‘Principi di Galles’ e poi a seguire quella dei ‘Diana Cover Band’ a far ballare i presenti. Nel mezzo il lancio di ‘All In Sir. Un poker da leggenda’, il libro edito dalla Calzetti & Mariucci Editori e scritto dai giornalisti Carlo Forciniti ed Alberto Aglietti con il materiale fotografico di Oreste Testa sulla memorabile stagione bianconera. Alle ore 23 circa i protagonisti della stagione prenderanno il microfono, coach Angelo Lorenzetti accompagnato dallo staff tecnico e da alcuni idoli come Jesus Herrera e l’idolo delle folle Oleh Plontytskyi. Alle ore 23,30 circa l’arrivo del super ospite Fabio Rovazzi che infiammerà la platea con il suo show straordinario. Chiusura della serata di nuovo con i ‘Diana Cover Band’ per ballare tutti insieme fino a tardi. Come anticipato nei giorni scorsi saranno attive durante la serata l’area food truck per il food & beverage con sistema di pagamento tramite token acquistabili nei punti vendita allestiti e l’area merchandising, dove si potranno acquistare i gadget bianconeri, le magliette celebrative della stagione ed il libro ‘All In Sir. Un poker da leggenda’.

Alberto Aglietti