Sipa aumenta gli incassi. Cinque euro in più a multa

Quasi cinque euro in più per ogni multa: è quanto incassa Sipa dall’inizio di quest’anno per ogni sanzione rilevata dagli ausiliari del traffico sulle strisce blu. Un aumento sensibile che riapre la questione sul complesso rapporto tra la società dei parcheggi cittadini (oggi Saba) e l’amministrazione comunale. Un rapporto che inizia nel 2007 e che ha avuto negli anni varie vicissitudini. L’ultima è proprio questa: nell’atto 3453 del 7 dicembre, è infatti riportato come la somma per ogni sanzione incassata (fino a un massimo di 33.000 annue), passi da 12,50 a 17,13 (più Iva), con un incremento quindi di 4,63 euro ogni multa. Dal primo gennaio al 31 ottobre Sipa ha incassato 201.547 euro dalle sanzioni (circa diecimila), cinquantamila euro in più rispetto a quanto avrebbe potuto incassare nel 2022.

Proprio lo scorso maggio il Comune si era accordato con Sipa per cambiare le tariffe sulle strisce blu in alcune zone della città (Elce, Fontivegge via Palermo), passando da 1,50 all’ora a 1,80 euro al giorno. Mossa anche questa che farà incassare più denaro alla società. Secondo i numeri forniti da Sipa a Palazzo dei Priori infatti, nel corso dell’intero 2022 sui 338 stalli presi in esame, hanno sostato pagando, 30.597 persone con una media di 122 al giorno; sempre in media, la sosta è durata 26 minuti. Sulla base di questi numeri è stato possibile ipotizzare un incasso maggiore per Sipa. Per una sosta media di 26 minuti infatti l’automobilista oggi paga 65 centesimi, per un incasso annuale di circa 20 mila euro; ipotizzando sempre i soliti 122 paganti l’incasso per Sipa lieviterebbe a oltre 55mila euro. Dopo i report, che riguarderanno i periodi dal primo giugno al 31 agosto e dal primo settembre al 31 dicembre, l’amministrazione insieme a Sipa tirerà una riga e deciderà il da farsi.

Michele Nucci