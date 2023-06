S’invaghisce di una donna e la tormenta: nei guai

Divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa a carico di un 55enne indagato per il delitto di stalking ai danni di una donna di cui si era invaghito da anni. Gli agenti della Polizia di Foligno hanno dato esecuzione alla misura cautelare. Dagli accertamenti investigativi esperiti dai poliziotti – coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto – è emerso come l’indagato avesse cercato, sin dal 2019, di allacciare una relazione con la donna, senza però essere mai corrisposto.

Anziché desistere, aveva dato vita a numerosissimi appostamenti presso l’esercizio pubblico dove la vittima lavorava, ingenerandole un progressivo stato d’ansia e di paura, soprattutto nelle ore serali, quando, nel chiudere l’esercizio, la vittima si trovava di fronte il suo spasimante. Più volte gli aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di allacciare una relazione con lui, ma questi, incurante, aveva perseverato nella propria condotta, tanto che, in più occasioni, la donna si era vista costretta a chiedere aiuto al proprio fidanzato per poter contare su una maggiore sicurezza. Dalla ricostruzione della polizia, l’uomo aveva fatto anche dei passaggi a piedi con la propria autovettura dove lavorava la donna, fermandosi all’ingresso o suonando il clacson insistentemente. Esasperata e impaurita, la donna si era rivolta alla Polizia. Gli agenti hanno trovato riscontro a quanto detto dalla donna e dunque la Procura di Spoleto ha fatto richiesta della misura cautelare. Il gip ha emesso l’ordinanza, eseguita dagli agenti.