Sinistra divisa Patto 23 replica alle accuse Dem

A sinistra, divisa come non mai, botte da orbi in vista delle ’amministrative’. Non ci stanno infatti quelli di Patto23, ad essere accusati dal Partito democratico (e soci) di ingratitudine e tradimento del centrosinistra. E rispondono per le rime. "I Dem ed i loro alleati - dice Patto23 (nella foto una sua assemblea) - si ergono a paladini dell’unità. Peccato siano gli stessi che, dopo aver sfiduciato il proprio sindaco Locchi, (ora incredibilmente loro alleato) con una squallida operazione di palazzo, hanno consegnato la città alla destra. Gli stessi che oggi, presentandosi con una accozzaglia di sigle, tentano di ingannare gli elettori sbandierando una ritrovata unità politica, mossa solo da interessi di bottega e voglia di potere, nascondendosi dietro lo stimato nome del candidato Sauro Anniboletti, di fatto un prestanome".

Patto23 rilancia il proprio progetto: "Noi, pur riconoscendoci nel centro sinistra, abbiamo intrapreso un percorso nuovo inclusivo e non autoreferenziale, dove anche gli ex di una certa sinistra (e sono molti) possono trovare rappresentanza politica". Dura la risposta del Pd: "Dovremo fare appello alla trasmissione "Chi l’ha visto" per sapere chi si cela dietro la sigla Patto23. Vorremmo conoscere le loro biografie politiche e cosa hanno fatto in questi anni per Umbertide e cosa vorrebbero fare per il futuro". Ed ancora: "È squallida la polemica sul candidato Sauro Anniboletti, professionista stimato e rispettato, che si è messo a disposizione di un progetto di ricostruzione del centrosinistra che ridarà dignità ad Umbertide. Comportandosi in questo modo si divide il centrosinistra facendo il gioco della destra".

Pa.Ip.