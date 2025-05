Sinistra all’attacco

TERNI "La recente sentenza del Tar ha definitivamente chiarito una situazione che molti conoscitori delle normative italiane avevano già compreso: il tanto propagandato progetto “Stadio-clinica” è privo di fondamento giuridico". Così Sinistra Italiana Terni. "Questa sentenza rivela – continua Si– come ternani siano stati sistematicamente ingannati, facendo loro credere che la realizzazione di un nuovo stadio dovesse necessariamente essere collegata alla costruzione di una clinica privata, di proprietà di chi era prima presidente della società sportiva e ora ricopre la carica di sindaco. Ora la responsabilità passa al Consiglio comunale, che dovrà decidere se avallare questo evidente conflitto d’interessi e autorizzare la costruzione di una struttura sanitaria su un terreno appartenente al sindaco stesso. Come Sinistra Italiana nei giorni passati abbiamo deciso di agire direttamente per informare i cittadini, con l’affissione di un manifesto per porre questo importante quesito alla cittadinanza e far conoscere la verità su quanto sta accadendo". Intanto in un post l’ex consigliere regionale Pd, Fabio Paparelli: "Per cinque anni a sindaco precedente e attuale, a presidenti e tecnici Ternana, ho spiegato le medesime cose sancite dal Tar, ossia che la costruzione di uno stadio non è finanziabile con la convenzione stipulata dal servizio sanitario con un privato per una clinica ancora da costruire. Sono stati sprecati sete anni e illusi migliaia di cittadini ternani".