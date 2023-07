Sinergia tra Adoc e Fupu Lotta all’usura e sostegno al cittadino-consumatore

Una sinergia sulla base di valori condivisi per la diffusione della cultura della legalità per fornire alla cittadinanza servizi di informazione, formazione e supporto, nonché tutela e assistenza finanziaria, legale e morale per le vittime o i soggetti che si trovano a rischio di usura. Queste le finalità con cui ieri è stato siglato a Perugia (per la prima volta in Italia) un protocollo d’intesa tra l’Associazione difesa e orientamento consumatori (Adoc) Umbria e la Fondazione Umbria per la prevenzione dell’Usura (Fupu) onlus, rappresentate dai rispettivi presidenti, Ada Girolamini e Fausto Cardella. "I nostri otto sportelli diffusi in tutta la regione – ha detto la presidente Girolamini facendo riferimento a Perugia, Terni, Orvieto, Marsciano, Gubbio, Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto e a breve Città di Castello –, garantiscono una copertura pressochè capillare e ci consentono di raccogliere le istanze dei cittadini-consumatori che ci sottopongono diversi problemi, tra cui quelli di sovraindebitamento e rapporti con il credito. Da qui la collaborazione con la Fupu, che ha delle competenze che vanno a completare le nostre e con cui perseguiamo obiettivi comuni. Uno di questi è prevenire il fenomeno dell’usura, per evitare situazioni di difficoltà e di dipendenza, dal gioco d’azzardo per esempio, ma non solo". "C’è bisogno di volontari agli sportelli – ha quindi fatto presente Girolamini – che, formati in rapporto alle materie di cui si occupano, possono riuscire a risolvere o a orientare il consumatore verso la giusta soluzione, perché se il singolo è sereno ne beneficia tutta la comunità". Di "accordo strategico – ha parlato Cardella –. La Fupu ha come caratteristica di riuscire a coniugare la trasparenza del pubblico con l’efficienza del privato, ma ha anche dei grossi limiti. Uno in particolare è quello di essere poco conosciuta e quindi di non riuscire ad arrivare alle persone che ne potrebbero beneficiare, oltre a non avere un’articolazione territoriale. L’accordo con Adoc ci permette di superare questi limiti. Dal canto nostro, possiamo portare dei finanziamenti e soluzioni per i debiti delle persone che possono incrociarsi con altre esigenze dei consumatori... Quella di Fupu è soprattutto un’attività di prevenzione, ma chi si rivolge a noi deve sapere che facciamo da garanti con le banche, facilitiamo cioè l’accesso al credito di persone che altrimenti, per motivi intuibili, non potrebbero accedervi, evitando così il ricorso a quello illegale". Info sui siti web di Adoc Umbria e Fupu (adocumbria.it, antiusuraumbria.it) O telef. Adoc Umbria (353.4217838, [email protected]) e Fupu (numero verde 800.211595, [email protected], ).

Donatella Miliani