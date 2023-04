Sinergia sui prodotti tipici Bando per la promozione

Insieme per promuovere i prodotti tipici locali. Scade il 22 aprile la domanda di adesione per far parte del Distretto del Cibo Valle Umbra Sud, promosso dal GAL Valle Umbra e Sibillini. L’avviso è infatti finalizzato all’allargamento della compagine associativa dell’Associazione Distretto del Cibo Valle Umbra SUD al fine di costituire un’adeguata rappresentanza dei soggetti portatori d’interesse delle finalità statutarie dell’Associazione Distretto del Cibo.

Aperto a tutti gli attori locali interessati all’azione di promozione dei sistemi produttivi locali, l’avviso è rivolto in particolar modo a organizzazioni di rappresentanza (Associazioni di categoria), Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute ai sensi della regolamentazione comunitaria con sede legale in Umbria, Consorzi di tutela riconosciuti, imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A., imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, operatori connessi al settore turistico, Enti locali, Enti di ricerca e università, Enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell’ambito della promozione, dell’inclusione sociale, della valorizzazione e tutela ambientale, della ricerca e dell’innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario.

Gli interessati alla domanda dovranno farla pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]