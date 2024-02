Sindrome di Down . Inclusione e sostegno. Arriva un protocollo

Un protocollo d’intesa per realizzare programmi, attività e progetti di rilievo sociale rivolti alle persone con sindrome di Down. E’ quanto sottoscritto in Provincia da Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria, Manuela Taglia, vicepresidente di Federsanità Anci Umbria, Ferdinando Valloni, presidente di Aipd (Associazione italiana persone Down) Perugia, e Michele Lazzari, in rappresentanza di “Uno in più” associazione sindrome Down di Corciano. Obiettivo: migliorare la qualità della vita di queste persone e garantirne l’inclusione.