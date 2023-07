Sindaco Stirati a Thann per celebrare il gemellaggio con Gubbio, 65 anni di storia

GUBBIO – Il sindaco Filippo Maria Stirati ha partecipato alle solenni cerimonie in onore di Sant’Ubaldo svoltesi nella città alsaziana di Thann. Gubbio e Thann infatti sono legate da secoli dalla comune venerazione per il Patrono, una cui reliquia è venerata nella celebre Collegiata. Alle celebrazioni ha partecipato pure una delegazione dell’Associazione Eugubini nel mondo guidata dal presidente Mauro Pierotti. Nella circostanza i sindaci, Stirati e Gilbert Stoeckel, hanno ricordato i sessantacinque anni del gemellaggio, il più antico d’Europa, sottoscritto il 16 maggio 1958 dai sindaci di allora Giuseppe Bei Clementi e Pierre Schiélé. Il programma delle celebrazioni è stato influenzato purtroppo dalle misure di ordine pubblico emanate in Francia dopo dopo l’uccisione a Nanterre del giovane Nahel. La "Cremation Trois Sapin", momento centrale insieme ai "Vespri", che richiama in qualche maniera le "luminarie" in onore di Sant’Ubaldo, è stata anticipata nel pomeriggio ed effettuata senza i "crematores" ufficiali. Se ne riparlerà nel 2024.