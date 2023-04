Sindaco: duello Pasquali-Rossi Le liste dei candidati a consigliere

PASSIGNANO SUL TRASIMENO – Pronte le liste dei candidati per la sfida elettorale in riva al Trasimeno. Saranno due le liste nella competizione per il Comune di Passignano. A contendersi lo scranno di sindaco sono l’uscente Sandro Pasquali a capo della lista di centrosinistra, ed Ermanno Rossi anche lui già sindaco della cittadina lacustre e amministratore di lungo corso.

Lista "Passignano nel Futuro" per Ermanno Rossi sindaco: Ballerini Gaia; Bertocci Daniela; Cancelloni Gianluca; Cavallucci Valentina; Cesarini Alice; D’Andrea Giovanni; Giappichelli Daniele; Moio Alessandro Fabrizio; Ragnoni Marzia Maria; Rampini Elisa; Sessa Luigi; Tamburi Carlo.

Lista "Per Passignano" per Sandro Pasquali sindaco: Cipolloni Paola; Castellani Matteo; Capecchi Maria Letizia; Gatti Christian; Carlani Francesco; Betti Liana in Fessini; Comodini Fabbroni Alessio; Fabbri Laura; Licheri Cristiana; Mortini Stefano; Nardini Federica; Pinaglia Alessandro.