Sindaci, comitati, assessori & co. "Montedoglio, servono più garanzie"

Sindaci, assessori, consiglieri, comitati, agricoltori e cittadini dell’Altotevere e della Valtiberina uniti per chiedere a gran voce una svolta nella gestione dell’invaso di Montedoglio, a partire dalla convocazione del presidente di Ente Acque Simone Viti in un’apposita commissione sul tema della sicurezza dell’invaso.

Il collaudo e le tariffe dell’acqua, ma anche l’utilizzo di questo invaso e la sua sicurezza sono i temi centrali.

"Un territorio che per troppo tempo è stato silente e ha subito passivamente le decisioni dall’alto": le risultanze dell’incontro pubblico che si è svolto lunedì a Pistrino non sono riuscite a dipanare le tante questioni in sospeso che riguardano l’invaso.

Erano presenti amministratori dei comuni della vallata, ma anche rappresentanti del mondo agricolo.

Un unico rammarico: l’assenza – nonostante l’invito – del Cda e del direttore di Eaut "che si aggiunge ai comportamenti di indolenza che hanno tenuto negli ultimi periodi tenendo il territorio all’oscuro delle decisioni riguardo il nuovo collaudo della diga. Già da tempo i sindaci avevo espresso le proprie perplessità sulle nomine delle due Regioni di figure estranee al contesto altotiberino, questione che dovrà essere riaperta anche sugli scranni dei consigli regionali", riferisce il primo cittadino Enea Paladino.

Tutti d’accordo "sull’importanza che ha la diga di Montedoglio sia per regimentare le acque sia per le sue funzioni idriche e idropotabili, funzioni che l’invaso ha adempiuto in questi ultimi 13 anni in cui la sua portata è stata al minimo".

L’assemblea pubblica ha visto una notevole partecipazione popolare di persone sia dei comuni del versante umbro che di quello toscano.

I sindaci hanno concordato nel convocare il presidente di Ente Acque in un’apposita commissione come previsto dallo statuto dell’ente: "Chiediamo trasparenza, chiarezza e comunicazione per quanto riguarda il nuovo collaudo della diga e protocollo d’intesa tra le regioni che determini con un atto formale lo sfruttamento delle acque dell’invaso di Montedoglio".

A rilanciare l’esigenza di un confronto più approfondito sono anche i consiglieri della lega Castellari e Puletti: "Occorre mettere tutti allo stesso tavolo per dipanare i tanti dubbi e le questioni in sospeso".