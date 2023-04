Sindacato in trincea, nel mirino la ’Gubbio Cultura e Multiservizi’

GUBBIO – Presidio sindacale ieri in Piazza Grande, davanti al Comune, da parte della USB (Unione Sindacale di Base). La protesta per il trattamento riservato a tre ex dipendenti della Gubbio Cultura e Multiservizi impegnate nel settore dei parcheggi. A seguito del cambio di gestione, sulla base di un bando pubblico, le tre sono licenziate dalla società che ha nel Comune l’unico socio, ma immediatamente riassunte dalla società che ha vinto la gara. Riassunzione avvenuta però, denuncia Usb, "con contratto diverso da quello precedente sia sul piano del trattamento economico , funzionale e giuridico, non garantendo stabilità ma anzi, indirizzandole verso una situazione di precarietà". La Gubbio Cultura e Multiservizi, da parte sua, si chiama fuori e respinge ogni rilievo critico sottolineando di aver fatto fino in fondo il proprio dovere, inserendo nel bando della gara la clausola della riassunzione del personale in servizio da parte della società che sarebbe risultata vincitrice. La contestazione, insomma, andrebbe fatta nei confronti di quest’ultima.