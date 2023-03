S’incontra con una coppia e poi non ritrova più l’auto

Incontra di notte una coppia nella frazione di Castagnacupa, non riesce a ritrovare la sua auto e chiama la polizia che lo accompagna in albergo. La notte tra lunedì e martedì, gli agenti della Polizia del Commissariato di Spoleto sono intervenuti nelle campagne di Castagnacupa (frazione del comune di Spoleto sui monti al confine con il comune di Terni) in aiuto di un uomo che si era smarrito, dopo essersi arenato con la propria auto. Giunti sul posto, gli operatori hanno rintracciato l’uomo – infreddolito e bagnato dalle forti precipitazioni – che, fin da subito, è apparso molto agitato e scosso. Dopo essere stato tranquillizzato dai poliziotti, appurato che non necessitava dell’intervento dei sanitari, il richiedente ha riferito di essersi recato in quelle campagne per incontrare una coppia che aveva conosciuto in un noto social network. All’atto di andare via, i due erano ripartiti agevolmente mentre lui era rimasto arenato con la propria auto in un punto dove il telefono cellulare non prendeva il segnale.

Per questo motivo si era spostato per chiedere aiuto alla Polizia. Gli agenti, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, si sono quindi messi alla ricerca dell’auto dell’uomo ma, nonostante i ripetuti tentativi, durati circa tre ore, il veicolo non è stato ritrovato. A quel punto, sospese le ricerche, gli operatori hanno accompagnato il richiedente in una struttura ricettiva dove poter passare la notte. L’auto è stata ritrovata solo il giorno seguente.