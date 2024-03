Simone Matteacci d’oro ai Campionati di Filosofia

GUBBIO – C’è un’eccellenza filosofica nel I.I.S. Mazzatinti di Gubbio. Si tratta di Simone Matteacci, diciannovenne, della classe 5B del Liceo Scientifico, che si è aggiudicato la fase regionale della XXXII edizione dei Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi di Filosofia), promossi dalla direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale dell’ istruzione del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali del MI, la Società Filosofica Italiana, l’Associazione di promozione sociale Philolympia. Dopo la selezione nella gara d’istituto, insieme a Paolo Merli dell’indirizzo classico del Mazzatinti, Simone è passato alla fase regionale, svoltasi il 16 febbraio. Il ragazzo ha scelto la traccia su Cartesio, risultando primo nella graduatoria di merito e conquistando l’accesso alla fase nazionale.