Silenzio, parla la ristorazione "La ripresa è ancora in salita Tanta gente, ma spende poco"

"Il ristorante è la seconda casa degli italiani, il luogo in cui i turisti incontrano i nostri sapori e la nostra cultura gastronomica, in cui ci si conosce, si sta insieme, in cui tante persone, ogni giorno sono accolte e coccolate, in cui si sperimentano novità e si mantiene la tradizione. Per questo Fipe Confcommercio ha voluto dedicare una giornata all’affermazione del valore sociale ed economico della ristorazione, che è storia, identità e cultura, ma soprattutto è presidio del territorio perché anima città, quartieri e borghi". Così Romano Cardinali, presidente di Fipe Umbria, in occasione della Giornata della Ristorazione, che nella nostra regione si è svolta nella sede dell’università dei sapori. "Sogno che in ogni quartieredelle nostre città ci possa essere un cinema, un luogo di cultura, un ristorante, perché questo significherebbe avere vita e animazione. La ristorazione, con i suoi 43 miliardi di valore aggiunto e 1,2 milioni di occupati, è un volano importante dell’economia e dell’occupazione. La Giornata vuole esprimere tutte queste cose insieme".

I numeri: l’ultimo rapporto Fipe sulla ristorazione fotografa una realtà con molte luci e qualche ombra. Intanto si assiste ad una contrazione rilevante degli scontrini. "Si va a pranzo e a cena fuor - dice Fipe - ma si spedne molto di meno". A fine 2022 in Umbria risultavano in attività 4.737 pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub, pizzerie, discoteche, ristorazione collettiva), con un saldo negativo di 158 unità tra imprese nate e cessate, a testimonianza della persistenza dei problemi legati alle restrizioni Covid e del sempre elevato turn over. Nel saldo negativo le voci principali sono i bar, con -84 unità, e i ristoranti, con - 71 imprese. Sul totale, le attività di ristorazione in senso stretto sono 2.730: 39% ditte individuali, 29,7% società di persone, 30,5% società di capitale. Le imprese femminili rappresentano il 29,7%, quelle giovanili il 9,7%. Molto rilevante la presenza di imprese straniere, che colloca l’Umbria a metà classifica, davanti a regioni molto più grandi. In termini occupazionali la ristorazione ha recuperato i livelli pre- pandemia: gli occupati in Umbria sono circa 16.500, di cui il 40% circa a tempo pieno, il resto con diverse forme di part time. Oltre 5 dipendenti su 10 sono donne, e cresce anche il numero di occupati stranieri. Il lavoro nei pubblici è anche giovane: il 40% circa di dipendenti ha meno di 30 anni e ben il 62% meno di 40. Nel 2022 si assiste a un recupero di giovani sotto i vent’anni e delle fasce dei lavoratori over 50, mentre sono in calo tutte le fasce di età intermedie.

Silvia Angelici