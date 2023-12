Signorelli L’Affresco Perduto tornerà a vivere

Luca Signorelli realizzò nel 1474 la sua prima opera a Città di Castello, ma fu fortemente danneggiata dal terremoto e di fatto inghiottita nell’oblio. Non ne esistono copie, (forse una non confermata nella Chiesa di Micciano ad Anghiari): quello che si sa è che rappresentava la Vergine con il bambino e due santi, San Girolamo e quel San Paolo, di cui si conserva un frammento nella Pinacoteca comunale. In questo Natale, l’Affresco Perduto tornerà a vivere: sarà riprodotto da un’installazione video di Fabio Galeotti, non nuovo a contaminazioni tra arte rinascimentale e tecniche digitali. Il progetto è a cura del critico Lorenzo Fiorucci, (con la collaborazione di Silvia Palazzi, l’interpretazione di Fabio Bruschi, Cristiano Francioni, Rebecca Giovagnoli, Riccardo Sensi, le scenografia di Genella Falleri, i costumi di Gina Locchi, il trucco di Martina Panini). L’inaugurazione de "L’Affresco perduto" è prevista martedì 26 dicembre alle ore 18.30 in piazza Gabriotti; sulla torre civica poi fino al 5 gennaio sarà proiettata la ricostruzione dell’affresco. Un ultimo regalo per il 2023 a chiusura dell’anno signorelliano che fa il paio anche con la riapertura al pubblico della torre civica (nelle prime due giornate di visite quasi 100 i biglietti strappati). A spiegare nel dettaglio di cosa si tratta è il critico Fiorucci: "L’abbiamo chiamato Epifania, apparizione, pittorica perché il video artista Fabio Galeotti, proporrà la ricostruzione animata di quello che per molti studiosi è considerato il primo lavoro pubblico, realizzato a Città di Castello da Signorelli. Il dipinto resto visibile fino a metà del XVIII secolo, quando la tettoia di copertura fu danneggiata dal terremoto (nel 1789) e non fu più ripristinata; giunse negli anni trenta del Novecento in precarie condizioni conservative tant’è che fu predisposto un difficile distacco, che ha restituito pochi e quasi illeggibili frammenti. Galeotti, a seguito di una verifica sulle fonti, cerca di ricostruire la scena in modo più fedele possibile, coinvolgendo attori reali in un’animazione video di quello che doveva essere il dipinto in origine. "Un’azione che si svolge in modo rallentato, tipico del linguaggio adottato da Galeotti, ma che evoca anche la distanza che separa la realizzazione dell’affresco dal nostro tempo. Un tempo lungo che invita alla riflessione e che sembra contrastare con la frenesia contemporanea e che restituisce al contempo la fragilità del patrimonio culturale e con esso quello dell’identità umana e della sua memoria", aggiunge Fiorucci. "L’anno Signorelliano si avvia a conclusione con un evento che realizza il dialogo tra Rinascimento e Contemporaneità, che è la cifra del nostro patrimonio artistico", dice l’assessore alla cultura Michela Botteghi invitando alla partecipazione.

Cristina Crisci