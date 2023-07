Sicurezza stradale e legalità Successo del progetto di educazione nelle scuole

di Alessandro Orfei

L’educazione stradale e la legalità passano anche per la formazione delle scuole. Un ruolo che vede in prima linea gli agenti della Polizia locale. Ed è così, infatti, che gli uomini del Comandante Marco Baffa hanno svolto attività, nell’anno scolastico 20222023, coinvolgendo 771 studenti tra scuola primaria, secondarie di primo e di secondo grado. Il tutto attraverso 167 ore di incontri. Protagonisti di questa attività sono stati l’appuntato Daniele Angeloni e i sottotenenti Lucia Cavalieri, Lucia e Marco Pierini, che Baffa ringrazia "per l’impegno e la sensibilità nello svolgimento dell’attività didattica che ha trovato un ottimo riscontro negli studenti coinvolti". I ragazzi del "Mariele Ventre e Santa Caterina" hanno partecipato all’OpenDay della Caserma di via Marconi, dove i ragazzi hanno potuto osservare in presenza le attività istituzionali del Corpo, le attrezzature e le modalità di effettuazione dei servizi di polizia stradale nonché di visitare la sede del Centro operativo comunale della Protezione civile che ha sede proprio del Comando della municipale. Positivi anche gli incontri sui temi di legalità, reati correlati alla circolazione stradale e alle dipendenze durante la guida all’Istituto Beata Angela. "L’insegnamento della legalità costituisce una delle frontiere educative più importanti e ha l’obiettivo principale di creare un circolo virtuoso fra i giovani cittadini e le istituzioni per incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività", fa sapere il Comando.