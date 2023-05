Sicurezza, servizi e salute Confronti con i cittadini

GUALDO TADINO – L’amministrazione comunale ha programmato una serie di incontri pubblici con la popolazione per "discutere ed approfondire le tematiche che interessano la comunità gualdese", come quelle della legalità e sicurezza, di lavoro, scuola, sanità e servizi alla persona, di cultura e sostenibilità. "Dopo due anni di assenza a causa del Covid – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – finalmente riprenderemo le iniziative di confronto diretto con i cittadini in tutto il territorio: un metodo che abbiamo utilizzato con successo anche in passato e che ora riproporremo. I prossimi due mesi, dunque, saranno molto importanti, perché daranno alla città, e al territorio nel suo complesso, la possibilità di esprimersi in tutte le sue forme, e contribuiranno alla costruzione dal basso di soluzioni e proposte condivise per il bene dei cittadini e del territorio di Gualdo Tadino". Gli incontri in agenda sono 17. Gli appuntamenti di maggio: il 4 a Cartiere, il 5 a Cerqueto, l’8 a RigaliPetroia, il 12 a Morano Osteria, il 19 a Grello, il 23 a Morano Madonnuccia, il 25 al Biancospino, il 29 a PievePoggioCerasa, il 30 a GaifanaBoschetto.

A.C.