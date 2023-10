Sicurezza, pugno di ferro. Questore: 21 provvedimenti

Sono 21 i provvedimenti emessi dal questore di Perugia, Fausto Lamparelli, a conclusione dell’attività di controllo svolte sul territorio da polizia e carabinieri. In particolare, la divisione anticrimine della questura di Perugia ha irrogato 10 provvedimenti di avviso orale, 8 fogli di via con divieto di ritorno nel comune e 3 ammonimenti.

Nel dettaglio, 7 avvisi orali sono stati indirizzati nei confronti degli indagati nell’inchiesta che ipotizza i reati di spaccio, estorsione, rapina aggravata per le quali la squadra mobile, su disposizione del gip di Perugia, il 6 ottobre ha eseguito altrettante misure cautelari.

L’indagine aveva portato a individuare un gruppo di criminali ritenuto responsabile di rapine ai danni di spacciatori, fingendo di voler acquistare cocaina, e di alcuni esercizi commerciali di Perugia, oltre che nei confronti di alcuni tossicodipendenti. A una delle rapine aveva fatto seguito, sempre in base alle indagini, il ferimento di uno dei rapinatori indagati, come vendetta per il carico sottratto. Gli altri 3 avvisi orali sono stati rivolti a persone gravate da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti ritenuti socialmente pericolosi.

Sei fogli di via con divieto di ritorno nei comuni, sono stati "distribuiti" tra Perugia, Città di Castello, Campello sul Clitunno, Fossato di Vico e San Giustino, e hanno riguardato persone con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti, possesso di arnesi atti allo scasso e atti persecutori, sorpresi dai carabinieri nel corso dei servizi di controllo del territorio, fuori dai comuni di residenza senza una valida motivazione.

Due fogli di via con divieto di ritorno a Perugia hanno riguardato altrettante persone sorprese dalla polizia nel centro storico della città e a Fontivegge, fuori dal comune di residenza. In occasione del controllo, le persone hanno dichiarato che si trovavano a Perugia per acquistare sostanza stupefacente.

I tre provvedimenti amministrativi di ammonimento sono stati emessi nei confronti di altrettante persone ritenuti responsabili di minacce e intimidazioni in seguito alle denunce delle presunte vittime.