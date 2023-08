Sicurezza Perugia: 150 euro per il video di sorveglianza

D’ora in poi il cittadino che richiederà immagini legate al sistema di videosorveglianza e sicurezza del Comune di Perugia, dovrà pagare 150 euro. E’ stata la Giunta a stabilirlo nell’ultima seduta. E’ necessario infatti fornire ai richiedenti filmati elaborati senza che siano visibili dati sensibili. Sarà infatti necessario intervenire con la società che gestisce la piattaforma per ottenere il mascheramento attraverso operazioni di sfocatura in corrispondenza dei volti e dei numeri di targa presenti nel video lasciando inalterate le altri porzioni della scenaLe operazioni verranno effettuate entro 96 ore lavorative dall’acquisizione dei filmati originali. Il servizio viene garantito come detto ad un prezzo di 150 euro per l’elaborazione di ogni video richiesto della lunghezza massima di 3 minuti.