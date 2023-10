Sicurezza nelle aree di cantiere. Denunciati due imprenditori edili

Due imprenditori edili denunciati dai carabinieri per mancanze sul versante della sicurezza nei cantieri e, uno dei due, anche per ultilizzo di lavoratori in nero.

Nell’ambito di una campagna di controllo finalizzata proprio al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi, i carabinieri della stazione di Montecastrilli, in collaborazione con i colleghi Ispettorato del Lavoro di Terni, hanno eseguito una mirata attività ispettiva su alcuni cantieri della zona.

A conclusione delle verifiche sono stati denunciati all’autorità giudiziaria due imprenditori del settore edile, appunto, operanti su un sito di edilizia residenziale.

Nei confronti del primo, titolare di una ditta campana, riferiscono i carabinieri, si è proceduto per gravi mancanze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e per l’utilizzo di lavoratori “in nero”; per l’altro, legale rappresentante di un’impresa ternana, l’ispezione ha fatto emergere invece ,

oltre alla mancata realizzazione di alcuni parapetti di sicurezza, l’assenza di alcuni dei documenti prescritti dalla specifica normativa per l’utilizzo di ponteggi.

Oltre al deferimento alla Procura di Terni, in virtù delle gravi violazioni riscontrate è scattato il provvedimento amministrativo della “sospensione dell’attività imprenditoriale” e sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 8mila euro.