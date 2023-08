Sicurezza informatica Arrivano gli esperti Corso in collaborazione tra Its e Polizia di Stato

Professionisti della sicurezza cibernetica: è attivo il nuovo percorso specialistico post diploma per la formazione di queste figure, frutto di una collaborazione tra Polizia di Stato e Its Umbria Academy, l’accademia di Istruzione tecnologica superiore biennale e gratuita rivolta a giovani diplomati. Il corso, che si aggiunge a quelli già emanati da Umbria Academy, è nato per rispondere all’esigenza di imprese e pubblica amministrazione di formare tecnici superiori per la transizione digitale che impone l’adozione di importanti misure di rafforzamento delle difese cyber.

Le finalità del progetto di collaborazione sono state illustrate dall’assessore Michele Fioroni, Marco Giulietti, presidente Its Umbria Academy, Michela Sambuchi, dirigente del Centro operativo per sicurezza cibernetica, dalla governatrice Donatella Tesei, dal prefetto Armando Gradone, Maria Grazia Corrado, vicario del questore di Perugia e dal sindaco Andrea Romizi. "Negli ultimi anni - dice Fioroni- abbiamo potuto osservare come la pandemia e l’ampio ricorso alle tecnologie digitali, insieme agli eventi bellici in corso e agli attacchi hacker ai sistemi nazionali, abbiano posto in primo piano la necessità di affrontare il rischio cybernetico. I principali stakeholders dimostrano una presa di coscienza, ma riconosciamo che non sono ancora sufficienti, come ci ricorda anche l’Europa. L’offerta di Its Umbria Academy – ha aggiunto - si dimostra, nuovamente, preziosa poiché si integra e completa perfettamente l’offerta formativa di professionisti specializzati, in assoluta armonia e coerenza, tra l’altro, con il Programma strategico per il decennio digitale 2030 dell’Unione Europea". "Ringraziamo la Regione che ci sostiene – dice Giulietti - e ringraziamo Romizi per la visione strategica e la scelta lungimirante, attenta all’innovazione e al futuro, che metterà a disposizione di Its Umbria Academy, nei prossimi mesi, i locali riqualificati dell’Ex Scalo Merci, a Fontivegge, per potervi ospitare le attività didattiche e laboratoriali dei propri percorsi curriculari sulle tecnologie digitali". Ok all’accordo anche da Sambuchi. "Con questo protocollo la Polizia Postale mette a disposizione la competenza, le risorse tecnologiche e l’esperienza maturata nel settore del contrasto al cybercrime al fine di sostenere la sfida della convivenza civile lanciata dalla criminalità informatica".

Silvia Angelici