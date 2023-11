Sicurezza in città, la sfida. Da Fontivegge al Ponte è già battaglia elettorale

La sicurezza in città, i quartieri caldi, le aree degradate da recuperare: è su questi temi che si giocherà gran parte della campagna elettorale in vista del voto del 9 e 10 giugno, quando si sceglieranno il sindaco e la maggioranza chiamata a governare la città. Non a caso, già ora, si moltiplicano le iniziative e le polemiche destinate ad alimentare i prossimi mesi.

La sfida è accesa soprattutto a Fontivegge, per distacco il quartiere più caldo di Perugia. Davide Baiocco, ex grifone e candidato per Alternativa Popolare (per ora l’unico concorrente ufficiale a sindaco) ha lanciato il sasso: per l’area intorno alla stazione ha proposto l’impiego di vigilantes privati per controllare meglio il territorio "in appoggio e strettissima collaborazione con le forze dell’ordine". Una copiatura bella e buona del modello-Terni lanciato dal sindaco e leader nazionale di AP, Stefano Bandecchi e che tanto rumore ha fatto. Un’idea concreta? Una provocazione? La risposta piccata è arrivata a stretto giro di posta dall’assessore con delega alla sicurezza, Luca Merli: "A Fontivegge – ha detto – i vigilantes non servono. Capisco che siamo in campagna elettorale, ma prima di parlare Baiocco dovrebbe documentarsi e vedere bene ciò che l’amministrazione comunale sta facendo da cinque anni per migliorare la sicurezza di Fontivegge". E l’assessore, per dare forza alle sue parole, mette in fila sequestri di droga, espulsioni, sgomberi di luoghi, locali e appartamenti, chiusure di locali etnici, identificazione e inserimento in Sdi di decine di soggetti.

Ma non c’è solo Fontivegge che scotta: Ponte San Giovanni è altra zona della città tenuta sotto la lente d’ingrandimento. Non a caso, venerdì sera gli assessori Numerini e Scoccia hanno guidato l’assemblea pubblica sui progetti Pinqua, ovvero i soldi destinati a rimettere in sesto un quartiere vivace, propositivo per la vita della città ma anche strozzato da tanti guai, compreso il traffico spesso impazzito. Per il Ponte ci sono 30 milioni da spendere tra Palazzi della vergogna, videosorveglianza, stazione ferroviaria e aree verdi. Anche lì, in un bacino d’utenza da 20mila abitanti e spiccioli, si gioca una parte della battaglia da qui fino a giugno.

E infine ci sono i parchi, fin troppo spesso ostaggi di pusher, schiamazzi, siringhe e rifiuti. Il Comune ha messo a segno un buon colpo con la riapertura del Parco delle mura, in zona Canapina: un’area dimenticata per anni da tutti, perugini e turisti, ma che ora rispunta fuori in pieno centro. La partita della sicurezza è cominciata, si attendono altri protagonisti. A cominciare dai candidati a sindaco.

Roberto Borgioni