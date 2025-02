Sicurezza, il Comune in campo. Assemblee nei paesi e nei quartieri: "Andiamo ad ascoltare la gente"

Il Comune andrà nei quartieri e nei paesi ad ascoltare i cittadini su uno dei temi più sentiti e sensibili, quello della sicurezza. E insieme agli amministratori di Palazzo dei Priori ci saranno anche carabinieri e polizia. La decisione arriva in un momento in cui la questione è dibattuta e gli episodi di microcriminalità si ripetono con successione preoccupante. Così ieri il consigliere delegato alla sicurezza urbana, Antonio Donato, ha dato l’annuncio. "Diamo avvio a un progetto di partecipazione in ambito di sicurezza urbana che consiste in una serie di assemblee pubbliche progettate per coinvolgere cittadini, associazioni, forze dell’ordine e amministratori locali", spiega.

"Questi incontri, richiesti da molte persone, di varie aree della città, rappresentano un passo concreto verso la creazione di una comunità più sicura e coesa – continua Donato –, attraverso la partecipazione attiva e congiunta di tutte le parti interessate: cittadini, forze di polizia e amministrazione comunale. Le assemblee, denominate ‘Sicurezza Urbana - Comunità e istituzioni fanno squadra’, offriranno uno spazio di dialogo aperto, in cui i partecipanti potranno esprimere preoccupazioni, segnalare problematiche e lavorare insieme all’amministrazione e alle forze di polizia a strategie che rispondano ai bisogni della comunità" continua. "La sicurezza urbana è una priorità condivisa e affrontarla richiede l’impegno collettivo e la cooperazione di tutti, solo con un approccio integrato e ancora più cooperativo tra tutte le parti si potranno generare effetti positivi - sostiene il consigliere –. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di trasformare le discussioni in azioni che abbiano un impatto positivo sulla vita quotidiana degli abitanti dei nostri quartieri. Questi appuntamenti saranno utili anche a informare i cittadini sulle dinamiche organizzative e sugli assetti che concorrono alla sicurezza. La prima assemblea sarà dedicata all’area di Lacugnano ed è in programma per l’11 febbraio alle 21 al Cva di Lacugnano". Donato ringrazia poi Questura e Comando provinciale dei carabinieri.

E sempre in questo ambito, l’assessore Andrea Stafisso, dopo aver annunciato il potenziamento della Sala operativa della polizia locale, fa sapere che "un ulteriore tassello del piano per la sicurezza è rappresentato dal costante rafforzamento della rete di videosorveglianza cittadina. Grazie ai piani di rigenerazione urbana, come il programma Pinqua, sono state installate numerose telecamere in aree strategiche, tra cui Ponte San Giovanni e Fontivegge, in particolare, su via Mario Angeloni, via Canali, via Campo di Marte e via della Ferrovia. L’obiettivo è garantire una copertura sempre più capillare, intervenendo nei punti più critici segnalati dai cittadini".