Siamo soli nell’universo? Dibattito al “Carmine“

ORVIETO “OrvietoScienza“ organizza un incontro sul tema “Siamo soli nell’Universo?"“da giovedì 23 a sabato 25 febbaio al Teatro del Carmine e al Palazzo del Capitano del Popolo. E’ un appuntamento annuale, organizzato dall’Istituto Majorana-Maitani nel quale si cerca di potenziare la diffusione della scienza all’interno e fuori della scuola. L’incontro si svolgerà in tre giornate dedicate ai rapporti tra scuola, scienza e società.Il tema scelto per l’edizione 2023 parte dalla famosa domanda di Enrico Fermi: "Se le stelle sono tante, così come i pianeti, e la probabilità di vita intelligente extraterrestre è quindi alta, dove sono tutti quanti?". I temi affrontati ruoteranno intorno agli aspetti biologici a quelli astronomici e astrofisici e agli interrogativi filosofici. "Cercheremo - anticipano gli organizzatori - di trovare risposte a queste ed altre domande nelle giornate di OrvietoScienza grazie alla generosità dei nostri relatori: scienziati, divulgatori, giornalisti e docenti universitari, che si sono messi a disposizione".