"Siamo il cuore dell’accoglienza. Pronti al Giubileo"

"L’Umbria vuole essere il cuore dell’accoglienza d’Italia perché qui si fa proprio accoglienza con il cuore più che turismo". Lo ha ribadito la governatrice Stefania Proietti, intervenuta all’"Up hotel training day". "Siamo nell’anno del Giubileo - ha detto - e chi arriva è mosso anche da profonde ragioni spirituali". Accogliere nella fase del Giubileo è un grande investimento per il futuro perché sappiamo i grandi numeri dei giovani che arriveranno e vivano un’esperienza e vogliano ripeterla". Proietti ha ricordato la richiesta fatta al Governo di "considerare l’Umbria la seconda tappa del Giubileo dopo Roma". "Ce ne sarà poi un altro nel 2026 - ha sottolineato - con l’ottavo centenario della morte di San Francesco. Vogliamo che sia un’occasione per la regione intera". E a proposito Fittuccia ribadisce: "per i nostri operatori diventa fondamentale andare oltre gli standard tradizionali e adottare un approccio capace di sorprendere e soddisfare ogni tipo di ospite. L’ospitalità del futuro è inclusiva, attenta alle esigenze di ogni ospite e capace di offrire esperienze memorabili".